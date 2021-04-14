Metruk binada yangın
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Metruk binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metruk binada yangın

Antalya'da kullanılmayan metruk bina çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'da kullanılmayan metruk bina çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesindeki bir metruk binada çıktı. Tek katlı kullanılmayan metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ahşap yapıyı alevler kısa sürede sardı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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