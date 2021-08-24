Metruk binada uyuşturucularla yakalandı
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Metruk binada uyuşturucularla yakalandı

Metruk binada uyuşturucularla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde metruk bir binada beraberinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde metruk bir binada beraberinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ortak yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde metruk bina içerisinde yakalanan bir şahsın üzerinde ve yanında bulunan çuvalda yapılan aramada, 3 kilo 777 gram esrar maddesi, 80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - MANİSA

Metruk binada uyuşturucularla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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