Metruk binada kumar oynarken yakalandılar
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Metruk binada kumar oynarken yakalandılar

18.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:30
Metruk binada kumar oynarken yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi 15.Sokak'ta bulunan metruk bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 yuvarlak masada kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Metruk bina mühürlenirken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve korona virüs tedbirlerini ihlalden kişi başı 900 olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Metruk binada kumar oynarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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