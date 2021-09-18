Metruk binada göçük: 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk binada meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gülbahçe Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde metruk bir binada meydana geldi. Memduh Sürücü'ye ait metruk binada oğlu Burak Sürücü ve arkadaşı tahta parçası almak istedikleri sırada çatı üzerlerine çöktü. Burak Sürücü'nün göçük altında kaldığı gören arkadaşı ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı daha sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.