METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, metruk binada ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan metruk binaya gelenler, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, 'Erdal' olarak bilindiği, üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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