METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU

METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, metruk binada ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, metruk binada ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan metruk binaya gelenler, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, 'Erdal' olarak bilindiği, üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

 73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

 'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title