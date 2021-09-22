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Metruk binada erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te terk edilmiş haldeki metruk bir binada 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te terk edilmiş haldeki metruk bir binada 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, mahallede bulunan ve yıkılmak üzere olan 3 katlı metruk bir bina içerisinde yerde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede metruk bina içerisinde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti yapılamadı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki ceset, tam tespit ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

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