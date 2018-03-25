Metruk Binada Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu

Metruk Binada Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu

İZMİR'in Konak ilçesindeki metruk bir binada çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Metruk Binada Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu

İZMİR'in Konak ilçesindeki metruk bir binada çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Dün akşam saatlerinde Kadifekale Mahallesi 1014 Sokak'taki metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde çürümüş erkek cesediyle karşılaştı. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için  İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - İzmir

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