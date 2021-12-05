Metruk binada çıkan yangın geceyi aydınlattı

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yoncalık Mahallesi'nde metruk binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Yoncalık semtinde bulunan metruk bina bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

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