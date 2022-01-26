Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta metruk binada çıkarılan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Zonguldak'ta metruk binada çıkarılan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler metruk bir binada yangın çıkardı. Bir anda dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. - ZONGULDAK

Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title