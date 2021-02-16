Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
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Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

16.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:46
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

KÜTAHYA'da metruk haldeki 2 katlı bina çıkan yangında küle döndü.

KÜTAHYA'da metruk haldeki 2 katlı bina çıkan yangında küle döndü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. 

Yangın saat 01.00 sıralarında Enne Mahallesi Karamanoğlu Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk

binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar ve buzlanma nedeniyle itfaiye araçlarının güçlükle girdiği sokakta jandarma ekipleri çevre güvenliği aldı. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri uzun süre panik yaşarken, bina tamamen yandı. Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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