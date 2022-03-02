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Metruk binada bulunan su saatleri çalındı, litrelerce su boşa aktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metruk binada bulunan su saatleri çalındı, litrelerce su boşa aktı

Arnavutköy'de metruk bir binada bulunan su saatleri çalındı.

Arnavutköy'de metruk bir binada bulunan su saatleri çalındı. Su saatlerinin çalınması ile birlikte litrelerce su boşa aktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Hicret Mahallesinde bulunan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılmak üzere olan bir binanın içerisindeki su saatleri iddiaya göre çalındı. Çalınan su saatleri nedeni ile borulardan litrelerce su boşa aktı. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler gelerek akan suya müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

geri dönüşüm, Hicret, su, 3. Sayfa, Haberler

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