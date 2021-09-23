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Metruk binada bulunan cesedin kimliği tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metruk binada bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Gaziantep'te terk edilmiş haldeki metruk bir binada bulunan cesedin kimlik tespiti yapıldı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te terk edilmiş haldeki metruk bir binada bulunan cesedin kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespiti yapılan ceset, adli tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yeğeni ile diğer yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, mahallede bulunan ve yıkılmak üzere olan 3 katlı metruk bir bina içerisinde yerde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede metruk bina içerisinde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kimlik tespiti yapıldı

Olayın ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve kimlik tespiti yapılamayan 55 yaşlarındaki ceset, tam tespit ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Sabah saatlerinde adli tıp kurumunda yapılan işlemler sonucu cesedin kimlik tespiti yapıldı. Ölen şahsın 55 yaşındaki İbrahim Y. olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Kimlik tespiti yapılan cenaze, öğle saatlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yeğeni ile diğer yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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