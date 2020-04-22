Metruk binada alkol alan 17 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
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Metruk binada alkol alan 17 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

GAZİANTEP'te, metruk binada toplanıp, alkol alan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

22.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:46
Metruk binada alkol alan 17 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

GAZİANTEP'te, metruk binada toplanıp, alkol alan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'ndeki metruk binada toplu olarak alkol alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, beraber alkol alan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA

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