Metruk bina hep yanıyor, itfaiye söndürüyor
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Metruk bina hep yanıyor, itfaiye söndürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yıllardır kullanılmayan metruk bir evde son 3 yıldan bu yana 3. kez yine yangın çıktı.

09.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:34
Metruk bina hep yanıyor, itfaiye söndürüyor

'in ilçesinde, yıllardır kullanılmayan metruk bir evde son 3 yıldan bu yana 3. kez yine yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın merkezinde Hayrettin paşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Vatandaşlar metruk eve kimliği meçhul kişilerin dadandığı ve ısınmak için yaktıkları ateşin sonucunda da yangın çıktığını ileri sürerken bu yerin son 3 yılda 3. kez yandığını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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