02.09.2019 16:56

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Metroyu bugünden çok yarınlara faydalı olacak proje olarak görüyoruz. İlk etabının ihalesi eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek ve Konya'nın hayali olan, heyecanla beklediği projeye başlamış olacağız." dedi.

Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya ziyaretini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentte gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Özboyacı, Konyalılara teşekkür etti.

Özboyacı, Erdoğan'ın kentte 645 milyon lira tutarındaki 88 tesisisin açılışını yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, Konya mitinginde çok önemli müjdeler verdi. İlk olarak metro müjdesi verdi. Metroyu bugünden çok yarınlara faydalı olacak proje olarak görüyoruz. İlk etabının ihalesi eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek ve Konya'nın hayali olan, heyecanla beklediği projeye başlamış olacağız. AK Parti hükümetleri Konya'ya yapılan yatırımlarla bu şehrin ne kadar büyük bir marka haline geldiğini görüyoruz. Bu dönemde başta Mavi Tünel, Yüksek Hızlı Tren gibi Konya'yı ciddi manada ön plana taşıyan bazı yatırımlar gerçekleştirildi."

Kaynak: AA