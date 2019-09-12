12.09.2019 10:11

Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonunda yakalandı

MARDİN - Mardin'de, MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla, MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen ortak operasyonda PKK, KCK-PYD, YPG terör örgütü tarafından Türkiye'de eylem yapmak için yetiştirilen ve bölücü terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere Türkiye'ye gönderilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemlerde bulunmak ve orman yangınları için özel eğitim aldıkları tespit edilen bu amaçla Mardin'e gönderilen bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı eylemler ile birlikte orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi.

B.K. ve M.E.F. isimli bölücü terör örgütü mensupları dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA