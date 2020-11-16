Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı

16.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:41

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.

(İHA)

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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