Metropoll'ün "Asla oy vermem dediğiniz parti" anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti yüzde 27,7 ile ilk sırada

Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcılara "Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı? Varsa hangisi?" sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 27,7 ile AK Parti ilk sırada, HDP ise yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı. Ankete katılıp herhangi bir fikrinin olmadığını ifade edenler ise yüzde 21,7 oldu.

Türkiye erken seçim gündemiyle meşgul olurken, anket firmaları da art arda yeni sonuçlar paylaşmaya devam ediyor. Metropoll Araştırma'nın katılımcılarına "Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı? Varsa hangisi?" sorusunu yönelttiği anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

"CHP'YE ASLA OY VERMEM" DİYENLER YÜZDE 12,1

Katılımcıların yüzde 27,7'si AK Parti'ye asla oy vermeyeceğini ifade ederken, yüzde 27'lik bir kesimse "Benden HDP'ye asla oy çıkmaz" yorumunda bulundu. Ankete katılanlardan CHP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 12,1 oldu.

FİKRİNİN OLMADIĞINI SÖYLEYENLER YÜZDE 21,7

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar'ın Twitter hesabından paylaştığı anket sonuçlarına göre soruya "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verenler ise yüzde 21,7 gibi ciddi bir orana sahip.

SEÇİM DAĞILIMINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Sencar'ın aynı sonuçların "Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre dağılımını paylaştığı anketten ise yine çok çarpıcı neticeler elde edildi.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ'NİN "OY VERMEM TERCİHLERİ" SES GETİRECEK

Bu tabloya göre ise İYİ Partili seçmenin yüzde 53,7'si ile HDP'li seçmenin yüzde 50,6'sı AK Parti'ye asla oy vermeyeceğini belirtiyor. Anketten çıkan bir başka dikkat çeken sonuç ise DEVA Partisi'nin yüzde 60'ının AK Parti'ye, Gelecek Partisi'nin yüzde 52,2'sinin ise HDP'ye asla oy vermeyeceğini ifade etmesi oldu.