Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar: Yavaş ve İmamoğlu ikilisinden biri sahneye çıkarsa muhalefeti sel gibi alıp götürür
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Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar: Yavaş ve İmamoğlu ikilisinden biri sahneye çıkarsa muhalefeti sel gibi alıp götürür

05.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:43
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar: Yavaş ve İmamoğlu ikilisinden biri sahneye çıkarsa muhalefeti sel gibi alıp götürür

Metropoll Araştırma Merkezi'nin sahibi Özer Sencar, en beğenilen siyasetçi araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek ilk sırada yer alan Mansur Yavaş ve üçüncü sırada yer alan Ekrem İmamoğlu ikilisinden birisinin sahneye çıkması durumunda muhalefeti sel gibi alıp götürebileceğini söyledi.

Metropoll'ün araştırmalarına göre; en beğenilen siyasetçi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelirken, dördüncü sırada da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

"YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİ YÜZDE 58"

Sencar; Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüzde 58, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 51 olduğunu söyledi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ MUHALEFETİN TEMSİLCİSİ OLABİLECEK GÜCE SAHİP"

Anket sonuçlarını değerlendiren Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, Yavaş ve İmamoğlu'nu kastederek ''Mevcut parti liderleri halkın önünde 'biz bu işi yapabileceğiz' imajı üretemezlerse bu iki isim sahneye çıktığında sel gibi alıp götürebilir muhalefeti'' dedi. Sencar, İmamoğlu ve Yavaş'ın muhalefetin temsilcisi olabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi.

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