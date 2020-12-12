Metropol İstanbul yeni yıla hazır
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Metropol İstanbul yeni yıla hazır

12.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:15
Metropol İstanbul yeni yıla hazır

Çiçek Sanatı Uygulayan Profesyonel Tasarımcıların Yeni Yıl Ruhunu Yansıtacak Birbirinden Özel Tasarımları, Metropol İstanbul'da Meraklısı ile Buluşacak. Floral Art, 3-31 Aralık tarihleri arasında Floral Artisleri ve birbirinden özel tasarımları ile Metropol İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alışveriş ve eğlencenin şehirdeki gözde noktası Metropol İstanbul, yeni yılda kişiye özel alternatif hediye arayışında olan tüm ziyaretçilerini zemin katta yer alan ve çiçek sanatının hayat verdiği ürünlerin satışa sunulduğu alana bekliyor. Aranjman çiçeklerle hazırlanmış dekoratif ürünlerden, el yapımı mumlara, kapı çelenklerinden yılbaşı ağaçlarına, kış çiçekleriyle bezenmiş heykellerden masa süslerine kadar birçok tasarımın yer aldığı alanda, ziyaretçileri görsel bir şölen bekliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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