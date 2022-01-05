METROLARDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM DÖNEMİ; HIZLA YAYGINLAŞIYOR

İSTANBUL (DHA) - ? İstanbul metrolarında yolcuların hem telefonla konuşabilmesi hem de internete bağlanabilmesi için kesintisiz iletişim sağladıklarını söyleyen Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öktem, 'Bunun için gerekli telekomünikasyon altyapı sistemlerini kuruyoruz. 43 metro istasyonunda 4.5G teknolojisini içeren ekipmanları mevcut yapıya ilave ettik. Bu sistemi hızla yaygınlaştırıyoruz, metroların yüzde 80'inde iletişim sağlandı. Böylece İstanbullular metrolarda 7 gün 24 saat internete bağlanabiliyor' dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öktem, İstanbul metrolarında yolcuların hem telefonla konuşabilmesi hem de internete bağlanabilmesi için yaptıkları faaliyetlere yönelik bilgi verdi. 2022 yılına ilişkin hedeflerini de açıklayan Taşkın, yapımı devam eden metrolarda da aynı hizmeti vermek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

'İNSANLAR İLETİŞİMDEN KOPMUYOR'

İstanbul metrosunu günde 2 milyona yakın insanın kullandığını belirten Öktem, 'Bu hareketliliğin GSM ve telekomünikasyon altyapısıyla desteklenmesi, aktif olması çok önemli. Şu anda Yenikapı-Hacıosman metro hattında sistem aktif bir şekilde çalışıyor. İnsanlar istediği gibi sosyal medyayı kullanabiliyor, iletişimleri kopmadan mobil hizmet alabiliyorlar' diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTINDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Taşkın Öktem açıklamasının devamında, 'Şu anda devam eden İstanbul Havalimanı bağlantılı yeni metro çalışması bittikten sonra da mobil iletişim altyapısını kurmayı heyecanla bekliyoruz. Ulaşım sistemlerinde iletişimin önemi çok büyük. Türkiye'nin bütün telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerine entegrasyon hizmeti veriyoruz. Kesintisiz iletişimi sağlamak için tüm altyapıların hem kurulum hem de işletmesini 7 gün 24 saat yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'YANGIN, DEPREM GİBİ FELAKETLERİN OLDUĞU YERLERE İLK GİDEN EKİPLERDENİZ'

Yangın ve deprem gibi felaketlerde kesintisiz iletişimin devam edebilmesinin çok önemli olduğunu ve bu nedenle bu tür durumlarda olay yerine ilk giden ekiplerden olduklarını belirten Öktem, 'Bazen yangın, deprem gibi felaketler yaşıyoruz. Bu tür durumlarda hem kurtarma ekiplerinin birbirleriyle iletişim kurabilmesi hem de felaketlerden zarar görmüş insanların hayata bir an önce yeniden tutunması, birbirlerine ulaşabilmesi için iletişim hatlarının devamlılığına büyük önem veriyoruz. Biz de bu altyapıları kurarak insanların 7 gün 24 saat sevdikleriyle iletişimde kalmalarını sağlıyoruz. Muğla ve Antalya yangınlarında oraya ilk ulaşan ekipler bizlerdik. Oradaki insanların ilk iletişimlerini kurması, kamu kurumlarının anlık birbiriyle iletişime geçebilmesini sağlamak ve söndürme çalışmalarının sorunsuz yapılabilmesi için ekiplerimiz aktif olarak sahada çalıştı. Van ve Elazığ depreminde de aynı şekilde çalıştık' dedi.

METROLARIN YÜZDE 80'İNDE İLETİŞİM SAĞLANDI

Çeyrek asra yakın zamandır sektörde tecrübeleri olduğunu belirten Öktem, 'İstanbul Türkiye'nin kalbinin attığı bir şehir, insan trafiği metrolarda çok fazla. Kişilerin sosyal medyada gezebildiği, mail atıp, alabildiği, sevdikleriyle konuşabildiği kesintisiz iletişimin devam ettiği bir iletişim altyapısı sunuyoruz, bu insanlık için çok değerli. 25 yıla yakın süredir bu alanda çalışıyoruz, tecrübemiz var. Metrolarda ekiplerimiz kurulumu sağlıyor. Bu sistemler aktif olduktan sonra insanlar hem telefonla konuşabiliyor hem de internete girebiliyor. İstanbul'da aktif 8 metro hattı var. 5 tane de ek hat çalışması sürüyor. Aynı zamanda da yeni 5 hat çalışması da devam ediyor. İstanbul metrosunun yüzde 80'inde şu an için iletişim sağlanmış durumda. Yeni yapılacak metro hatlarıyla ilgili planlamalar da yapılıyor. Bu hatlar aktif olduktan sonra da mobil iletişim ve internet ağına bütün İstanbulluları kavuşturmuş olacağız' diye konuştu.

'2022'YE DAHA UMUTLU BAKIYORUZ'

İnsanların kesintisiz iletişimi üzerine kurdukları mottoları olduğunu söyleyen Öktem, 'Kişilerin sevdikleriyle sürekli iletişimde kalmasını, birbirleriyle sürekli paylaşım yapmalarını önemsiyoruz. Metrolardaki mobil iletişimin devamlılığının sağlanması için altyapıların hazırlanması ve bizlerin kurulum yapması için imkan verilmesi çok önemli. Böyle olunca bütün alanlarda kesintisiz iletişim sağlanması mümkündür. 2021 yılı pandemi nedeniyle zor geçti. Fakat uzun yıllardır iletişim anlamında hep sahada olduğumuz, kesintisiz iletişimi sağlamak adına birçok alanda çalışmalar yaptığımız için zor olsa da hedeflerimizi yerine getirmekten geri kalmadık. 2022'ye daha umutlu bakıyoruz. Kesintisiz iletişim mottomuzun üzerine teknolojik gelişmeleri de koyarak kalıcı hale getirmek için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandı.

İNTERNETİN ÇEKTİĞİ METRO HATLARI

Öktem, aşağıdaki hatlarda internet ve telefonun çektiğini, İstanbul Havalimanı gibi yapımı devam eden demiryolu hatlarında ise kesintisiz iletişimin olması için çalışmaya devam ettiklerini belirti. İşte telefonun ve internetin çektiği o hatlar:

'M1B Kirazlı-Bağcılar-Yenikapı hattı

M1A Ataköy-Şirinevler-Yenikapı hattı

M2 Hacıosman-Yenikapı hattı

M3 Başakşehir-Metrokent-Kirazlı-Bağcılar hattı

M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

M6 Boğaziçi Üniversitesi-Levent hattı

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı

Marmaray."