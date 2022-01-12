Metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame-1 - Haberler
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Metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame-1

Metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.


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