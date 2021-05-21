Metrodaki intihar girişiminin detayları ortaya çıktı

Metrodaki intihar girişiminin detayları ortaya çıktı Metronun önüne atlayan kadının dünde köprüden atlamaya kalkıştığı öğrenildi Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlamaya kalkıştı ve son anda polisler tarafından ikna...

Metrodaki intihar girişiminin detayları ortaya çıktı

Metronun önüne atlayan kadının dünde köprüden atlamaya kalkıştığı öğrenildi

İSTANBUL - Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlamaya kalkıştı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntı olduğu iddia edilen 30 yaşlarında bir kadın metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından tüyler ürperten bir gerçek daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur