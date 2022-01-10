Metrodaki bıçaklı zanlının "yaralama" şikayeti takipsizlikle sonuçlandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı sırada adliyede polis memuru tarafından darbedildiğini öne süren zanlının şikayeti takipsizlikle sonuçlandı.

Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanması amacıyla polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Emrah Y, burada bir polis memurunun kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Avukatı aracılığı şikayet dilekçesi sunan Emrah Y, kendisini adliyeye getiren Kadıköy Asayiş Bürosunda görevli bir kadın polis memurunun kafasını sert bir şekilde duvara vurarak darbettiğini öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda "basit yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince şüpheli Emrah Y'nin adliyede bulunduğu süre içindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Savcılık, söz konusu görüntülerde Emrah Y'nin iddia ettiği darp olayının gerçekleştiğine dair bir bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verdi.

Annenin şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Emrah Y'nin kadın yolculara bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı olayda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, olay sırasında metroda görev yapan güvenlik görevlilerinin kim olduklarının araştırılması amacıyla emniyete ayrıntılı müzekkere yazdı.

Tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin bildirilmesini isteyen savcılık, ayrıca özel güvenlik görevlilerinin olayda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılmasını da istedi.

Savcılığın "görevi kötüye kullanma" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.

Şüpheli Emrah Y., 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle 25 Kasım 2021'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

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