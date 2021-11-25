(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırganla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

"MAĞDURLARIN KORUNMALARI YÖNÜNDE GEREKLİ TEDBİRLER DE ALINMAKTADIR"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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