(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırganla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırganla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

"MAĞDURLARIN KORUNMALARI YÖNÜNDE GEREKLİ TEDBİRLER DE ALINMAKTADIR"

Aynı gün kimliği belirlenip yakalanan şüpheli E.Y.'nin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

 İstanbul'da gösterilerde 70 gözaltı

İstanbul'da gösterilerde 70 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title