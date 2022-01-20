Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY-TAVŞANTEPE metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savuran Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Tutuklu şüpheli 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz 24 Kasım'da Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede şüpheli Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

TUTUKLU YARGILANACAKİddianame gönderildiği Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Emrah Yılmaz, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

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