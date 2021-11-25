METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI-1
Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.
Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi: Kendimi korumak için bıçağımı çıkardım
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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