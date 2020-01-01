Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı
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Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı

Esenler'de metro içerisinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

01.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:48
Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı

'de metro içerisinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.


Esenler'de gece saatlerinde metro içerisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yaralılar Özçelik ile Beytullah Özbaysar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen ardından yaralıların arkadaşı olduğu öğrenilen Yusuf Başaran gözaltına alınırken kavgaya karışan diğer gruptakiler ise kaçmıştı. Metrodaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı incelme başlatmıştı.


Polis ekipleri kavganın ardından kaçan ve olayda yaralanan diğer gruptaki Hüseyin Acıkbaş ve Enes Sevim'i olayda yara almayan Muharrem Sevim'le birlikte kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede yakaladı.


Tedavi işlemlerinin ardından emniyete getirilen 4 yaralı ve 2 yakını birbirlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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