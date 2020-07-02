Metroda maske takmayan yolcuya para cezası
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Metroda maske takmayan yolcuya para cezası

ANKARA'da, metroda maske takmadığı gerekçesiyle diğer yolcuların tepki gösterdiği V.D'ye (34) 900 TL para cezası uygulandı.

Metroda maske takmayan yolcuya para cezası
02.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:39

ANKARA'da, metroda maske takmadığı gerekçesiyle diğer yolcuların tepki gösterdiği V.D'ye (34) 900 TL para cezası uygulandı.

Başkent'te V.D., 3 gün önce akşam saatlerinde metroya maskesiz bindi. Metroda bulunan yolculardan Gülnur G., V.D.'ye tepki gösterdi. Bu sırada başka bir yolcu, yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüde kadının V.D.'ye, "Burada o kadar insanın hakkına giriyorsunuz. Burada ineceksiniz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok" şeklinde tepki gösterdiği görüldü. Polis, görüntüleri inceleyerek V.D.'ye '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA

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