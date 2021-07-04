Metroda maske kavgası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metroda maske kavgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Metroda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı.

Metroda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda yaşandı. Maske takmayan gence bir grup vatandaş uyarıda bulundu. Genç, maskesini sürekli taktığını, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi. Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi.

Gruptakiler uyarılarına devam edince genç "Kes ulan" diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

Metroda maske kavgası
Metroda maske kavgası
Metroda maske kavgası
Metroda maske kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Şahin Ayşegül Çınar İbrahim Selim
Spor Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metroda maske kavgası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.07.2021 11:40:52. #1.13#

title