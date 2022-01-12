Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret eden zanlı hakkında hapis istemi

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ile mağdur ve müştekileri karşı "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına başlanacak.

İddianamede olay günü yaşananlar anlatıldı

Hazırlanan İddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir'e gitmek amacıyla Huzurevi durağından Kadıköy Tavşantepe güzergahında metroya bindiği anlatıldı.

Sanık Emrah Yılmaz'ın metroya bindiğinde üzerinde bir adet bıçak bulunduğu aktarılan iddianamede, metro hareket ettikten bir kaç durak sonra yolcu olarak bulunan mağdur Azize Nur Kara'nın yüzünde bulunan maskesini bir cilt hastalığından dolayı burnunun altına indirdiği bilgisi verildi.

İddianamede, bunun üzerine sanık Emrah Yılmaz'ın mağdur Azize Nur Kara'yı maskesini yüzüne çekmesi konusunda uyardığı, Kara'nın da cildinde rahatsızlık olduğunu, bu yüzden maskeyi çekemediğini söylediği kaydedildi.

Bunun üzerine sanık Emrah Yılmaz'ın Azize Nur Kara'ya hakaret ettiği belirtilen iddianamede, bu olayın ardından müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları aktarıldı.

İddianamede, Senanur Damgacı'nın sanık Emrah Yılmaz'ı düzgün konuşması hususunda uyardığı, şüphelinin bu aşamadan sonra müşteki Damgacı'ya hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü, araya annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın girdiği kaydedildi.

Sanık Emrah Yılmaz'ın Nilgün Mihdiye Damgacı'yı iterek yere düşmesine neden olduğu ifade edilen iddianamede, adli rapora göre Nilgün Mihdiye Damgacının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtildi.

İddianamede, bu olayların ardından sanık Emrah Yılmaz'ın üzerinde bulunan bıçağı çıkardığı ve elinde bulunan bıçakla müştekilere hitaben hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu vurgulandı.

Sanık Emrah Yılmaz'ın elinde bulunan bıçağı hem mağdur, hem müştekilere karşı ham de trenin içerisinde bulunan gayrı muayyen kişilere karşı rast gele savurmaya başladığı anlatılan iddianamede, şüphelinin "hepinizi doğrarım" şeklindeki söylemler ile yolcularla dolu vagon ve platformda elindeki bıçağı teşhir edip gayrı muayyen kişilere rast gele savurması eyleminin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçunu oluşturduğu açıklandı.

İddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın ayrıca elindeki bıçağı Senanur Damgacı'nın yüzüne doğru savurarak "silahla yaralamaya teşebbüs" ettiği aktarıldı.

Sanık Emrah Yılmaz'ın müştekilere karşı gerçekleştirdiği "silahla tehdit" suçu ile Senanur Damgacı'ya karşı gerçekleştirdiği "silahla yaralamaya teşebbüs" suçunun şikayet ve uzlaştırmaya tabi olmadığı belirtilen iddianamede, ayrıca bu suçla birlikte işlenen "hakaret" suçunun da uzlaştırma kapsamından çıktığı açıklandı.

Emrah Yılmaz'ın şikayetine takipsizlik

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Yılmaz'ın yaşanan olay sırasında Senanur Damgacı'nın karnına tekme attığını, Nilgün Mihdiye Damgacı'nın da vücuduna tekme ve yumruk attığını, ayrıca her iki kişinin kendisine hakaret ettiğini iddia ederek yaptığı şikayete ilişkin soruşturmada ise takipsizlik kararı verdi.

Hazırlanan takipsizlik kararında, incelenen görüntü kayıtlarına göre şüpheli Emrah Yılmaz'ın iddia ettiği şekilde müştekilerin kendisine saldırdıkları iddiasına ilişkin bir kamera kaydı veya tanık beyanı bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca Emrah Yılmaz hakkında düzenlenen adli muayene raporunda darp ve cebir izine rastlanılmadığı belirtilen takipsizlik kararında, söz konusu iddianın soyut nitelik taşıdığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018'de "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Emrah Yılmaz, 7 Mart 2019'da tutuklanırken iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020'de koşullu salıverilmişti.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

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