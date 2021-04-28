Metroda hattında arıza sosyal mesafeyi unutturdu

Metroda hattında arıza sosyal mesafeyi unutturdu Arıza nedeniyle Bağcılar metro istasyonu hınca hınç doldu Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza yoğunluğa neden oldu.

Metroda hattında arıza sosyal mesafeyi unutturdu

Arıza nedeniyle Bağcılar metro istasyonu hınca hınç doldu

İSTANBUL - Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza yoğunluğa neden oldu. Yaşanan arıza nedeniyle Bağcılar istasyonu hınca hınç doldu. Metro istasyonunda ve vagonlarda yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı M1B metro hattında saat 7.30 sıralarında elektronik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı. Seferlerin yapılamadığı anlarda Bağcılar metro istasyonundaki kalabalık da git gide arttı. Yaklaşık 20 dakika sonra seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı ancak istasyon ve metro vagonları hınca hınç doldu. Sosyal mesafenin unutulduğu o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU