Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi

Arjantin'de yaşlı bir adam, bindiği metroda cep telefonu ile bir kadının etek altı görüntülerini çekmeye çalışırkan yakalandı.

Adamın fotoğrafını çektiği kadın ve çevrediler adama tepki gösterip fotoğrafları silmesini söylediler fakat yaşlı adam fotoğrafları sildim deyip telefonunu göstermeyi kabul etmedi.

"BANA ATEŞ EDİN"

Olay yerine çağrılan polis memurları adamı karakola götürmek için metrodan indirmek istedi. Adam, "İnmek istemiyorum, bana ateş edin" dedi.

KALP KRİZİ NUMARASI YAPTI

Polisin zor kullanacağını anlayan adam ellerini göğsünün üzerine götürüp kalp krizi numarası yaptı.

Adamın kalp kriz rolü yaptığını bilen polis, zor kullanarak adamı metrodan indirip gözlatına aldı.