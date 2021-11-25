Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ve annesinin ifadesine ulaşıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı bir şahsın saldırısına ve hakaretlerine maruz kalan kadın ile annesinin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı. Bıçaklı E.Y.'nin saldırısına uğrayan genç kadın, "Üzerime yürüdü ve benim karnıma tekme attı. Bize doğru bıçağı salladı" dedi. Saldırının hedefi olan genç kadının annesi ise "Bu şahıs trene bıçakla nasıl girdi, bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Mihdiye Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalanan E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırıya uğrayan Senanur Damgacı ile annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

"Üzerime yürüdü ve benim karnıma tekme attı"

Müşteki Senanur Damgacı emniyetteki ifadesinde, "Dün annemle birlikte Tavşantepe metro durağından metroya bindik. Bir kadının maskesinin biraz aşağı indiğini gören bir erkek şahıs bayana hitaben 'korona var, bir de sizle mi uğraşacağız' dedi. Kadın kendisine, cildinde yara olduğunu, kapattığı zaman ağrı olduğunu, bu durumdan dolayı özür dilediğini söyledi. Erkek şahıs küfür ederek hakaretlerde bulundu. Ben de, 'bayana bağıramazsın, üzerine yürüyemezsin' dedim. Bana da küfür ederek hakaretlerde bulundu. Sonrasında şahıs benim üzerime yürüdü ve benim karnıma tekme attı. Annem beni şahsın elinden almaya çalıştığı sırada annemi iki eliyle tutarak metro içerisinde fırlattı. Bu sırada bize vuran şahsın elinde bıçak olduğunu gördüm. Şahıs bu sırada küfür ve tehditler savurdu. 'Seni öldürürüm, hepinizi doğrarım' tarzında tehditler etti. Benim üzerime yürüdü ve bize doğru bıçağı salladı. Ben ve annem bu olay sırasında hiçbir şekilde şahsa küfür ve hakaret içeren söz söylemedik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan bu olay nedeniyle annemle ben psikolojik ve fiziksel olarak çok etkilendik. Beni ve annemi darp eden, tehdit ve hakaret içerikli sözler söyleyen E.Y.'den şikayetçiyim" dedi.

"Bu şahıs trene bıçakla nasıl girdi"

Annesi Nilgün Mihdiye Damgacı ise, güvenlik görevlisinin yardıma gelmediğini söyleyerek, "Bu şahıs trene bıçakla nasıl girdi, bunun araştırılmasını istiyorum. Burada bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu olay kızım ve benim üzerimde psikolojik olarak olumsuz etki bırakmıştır. Kızım ve ben dışarı çıkmaktan korkar hale geldik. Bu şahıstan ve güvenlik görevlisinden şikayetçiyim" dedi. - İSTANBUL

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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