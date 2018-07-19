Metroda Aniden Soyunmaya Başlayan Kadın, Sosyal Medyayı Alt Üst Etti

Metroda Aniden Soyunmaya Başlayan Kadın, Sosyal Medyayı Alt Üst Etti

ABD'de metro ile seyahat eden genç kadın üstündekilerin bir kısmını çıkarıp yarı çıplak kalınca diğer yolcular büyük şaşkınlık yaşadı.

ABD'nin New York şehrinde bir kadın, metroda bir anda soyunmaya başladı. Genç kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında üstündekilerin bir kısmını çıkarttı.

HERKES NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Henüz sabah mahmurluğunu atamamış yolcular kapı kenarında ayakta duran kadının üstünü çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadın bir anda neredeyse üstsüz kalınca metrodaki yolcular afalladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kimliği bilinmeyen kadın, üstüne üstlük karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol etti.

BAKMAMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada diğer yolcular kadına bakmamaya çalıştı. New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.

Görüntüler sosyal medyada 1 saat içinde 60 binden fazla kez izlendi.

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YORUMLAR (38)

  • VATAN:
    bunu haber diye servis etmeniz çok yanlış MÜSLÜMAN TÜRK ÖRF VE ADETLERİNEDE ÇOK TERS......bizene elin GAVURUNDAN VE İÇİMİZDE BUNU BEĞENEN GAVURLARDAN
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  • BAYAN:
    Aslı def ol AMERİKAYA GİT SOYUN YADA GİTME SEN TAKSİMDE SOYUN HOP BURASI MÜSLÜMAN ÜLKE YÖK ÖYLE AKLINIZCA NORMALLEŞTİRECEKSİNİZ HE HE SEVAP HE DEMEK
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  • FUNDA:
    Tepkileri haklı bulmuyorum. Açık gezmenin hayvanlarla eş değer olmakla ilgisi yok. 45 derecede türbanla gezeceğime tabiki şort giyeceğim. Beni kabul eden böyle kabul etsin. Çalıştığım şirkette kaç tane türbanlı bayan hırsızlıktan yakalandı biliyor musunuz? Dedikodu yap, hırsızlık yap, kalbinde kötülük besle sonra başını örtünce müslümanım de. Ne güzel ya
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    GAKKOS: Funda tanışalım mı bende çıplaklığı seviyorum
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