Metroda Aniden Soyunmaya Başlayan Kadın, Sosyal Medyayı Alt Üst Etti

ABD'nin New York şehrinde bir kadın, metroda bir anda soyunmaya başladı. Genç kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında üstündekilerin bir kısmını çıkarttı.

HERKES NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Henüz sabah mahmurluğunu atamamış yolcular kapı kenarında ayakta duran kadının üstünü çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadın bir anda neredeyse üstsüz kalınca metrodaki yolcular afalladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kimliği bilinmeyen kadın, üstüne üstlük karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol etti.

BAKMAMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada diğer yolcular kadına bakmamaya çalıştı. New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.

Görüntüler sosyal medyada 1 saat içinde 60 binden fazla kez izlendi.