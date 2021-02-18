Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü
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Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü

18.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:25
Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü

ESENYURT'ta metrobüsten inmek isteyen İran uyruklu engelli yolcu kapının kapatılması sonucu dengesini yitirerek düştü.

ESENYURT'ta metrobüsten inmek isteyen İran uyruklu engelli yolcu kapının kapatılması sonucu dengesini yitirerek düştü. Bacağı bilek kısmından burkulan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Avcılar yönünden gelen metrobüsten Haramidere Sanayi Durağı'nda dün saat 20.30 sıralarında inmeye çalışan bir ayağından engelli İranlı yolcu aracı tam olarak terk edemeden şoför orta kapıyı kapattı. Bir anda dengesini yitirerek düşen yolcu, sağ ayağını burktu. Acı içerisinde kalan yolcu iki yolcunun yardımı ile duraktaki banka oturtulurken, görevliler yanına gelerek ilgilendi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen görevliler, şoför, yaralı ve düşmesini görenlerle görüştü. Metrobüs yolundan sevk edilen ambulanstaki görevliler İranlı yolcunun yanına geldi. Yaralı görevlilerin yardımı ile aksayarak ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü. Aracı başka bir şoföre teslim ederek polislere ifade veren şoför, yolcunun indiğini görmediğini bu nedenle kapıyı kapattığını söyledi.

 


Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü
Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü
Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü
Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü
Metrobüsten inmeye çalışan İranlı engelli yolcu düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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