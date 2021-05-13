Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı
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Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Haramidere durağında metrobüs içindeki yolcuları alıkoyan bir zanlı kendini araç içine kapattı.

Haramidere durağında metrobüs içindeki yolcuları alıkoyan bir zanlı kendini araç içine kapattı.

Alınan bilgiye göre Haramidere durağındaki metrobüste bulunan bir kişi, içerideki yolcuları alıkoydu.

Bir süre sonra yolcuları ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı.

Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı.

Metrobüs durağında yolcu iniş ve binişine izin verilmezken, polis ekiplerinin şüpheli kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı
Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı
Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı
Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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