METROBÜSTEKİ YOĞUNLUK ARAÇ İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ
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METROBÜSTEKİ YOĞUNLUK ARAÇ İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden görüntülendi.

09.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:24

Koronavirüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden görüntülendi. Saat 11.00 sıralarında Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüsteki yolcular, bir dolu bir boş oturacak şekilde düzenlenen oturma kuralına uymadı. Ayrıca yolcular, görevliler tarafından nerede durmaları gerektiğini gösteren uyarı yazılarına da uymayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kurallara uymayan yolcular, araç içerisinden görüntülendi.

METROBÜSTEKİ YOĞUNLUK ARAÇ İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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