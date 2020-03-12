Metrobüsteki şemsiyeli saldırı davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis
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Şemsi Tebrizi, Acıbadem, 3. Sayfa

Metrobüsteki şemsiyeli saldırı davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis

Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı ve kendisine küfrettiğini iddia ettiği şoföre elindeki şemsiyeyle vurup metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un yargılandığı dava karara bağlandı.

12.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:57
Metrobüsteki şemsiyeli saldırı davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis

Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı ve kendisine küfrettiğini iddia ettiği şoföre elindeki şemsiyeyle vurup metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığın elindeki şemsiyeyi silahtan sayan mahkeme Akbulut'u, "silahla kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından toplamda 11 yıl 7 ay hapse çarptırdı.


Acıbadem'de, 23 Eylül 2016 tarihinde seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.


Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı Coşkun Demir ile müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'nun avukatı Cihan Çelik, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık Murat Akbulut'un avukatı Coşkun Demir de, "Kusurun tamamının müvekkilime atfedilmesi vicdani değildir" diyerek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.


"Üzgünüm, olayın buraya gelmesini istemezdim"


Son savunması ve sözü sorulan sanık Murat Akbulut, "Ben yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm, olayın buraya gelmesini ben de istemezdim" dedi.


Mahkeme, şemsiyeyi silah saydı


Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Murat Akbulut'u metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na yönelik "kasten yaralama" suçundan önce 8 ay hapse çarptırdı. Eylemin silahtan sayılan şemsiyeyle işlemesini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın 12 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanık Akbulut'u 13 müştekiye yönelik "silahla kasten yaralama" ve İETT metrobüse yönelik "kamu malına zarar verme" suçlarından toplamda 11 yıl 7 ay hapse çarptırdı.


Sanık Murat Akbulut hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Tarafların İstinaf Mahkemesi'ne başvurma hakkı bulunuyor.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Acıbadem'de 23 Eylül 2016'da, metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Recai Türkoğlu ile tartışan muhasebeci Murat Akbulut'un elindeki şemsiye ile seyir halindeki metrobüs şoförünün yüzüne vurduğu anlatılmıştı.


Seyir halindeyken metrobüsün direksiyonunu bırakıp ayağa kalkmak isteyen şoför Recai Türkoğlu'nun ön kapının yanına düştüğü ve yoldan çıkan metrobüsün, D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldığı belirtilmişti. Olayda 13 kişinin yaralandığı, 8 aracın ise hasar gördüğü kaydedilmişti.


İddianamede, Akbulut'un "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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