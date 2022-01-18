Metrobüsteki "maske" kavgası sanığının yargılanmasına başlandı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Senem, müşteki Şükrü Turan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Senem, metrobüse bindiğinde maskesinin bulunduğunu ancak araç çok kalabalık olduğu ve kötü koktuğu için bir ara nefesinin kesildiğini öne sürdü.

Bu nedenle kısa süre rahatlamak için maskeyi indirdiğini belirten Senem, bu sırada müştekinin "maskeni tak" diyerek uyardığını ve sonrasında kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Müşteki ile aralarında tartışma çıktığını, diğer yolcuların araya girdiğini ifade eden Senem, müştekinin arbedede yaralanmış olabileceğini, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Müşteki Şükrü Turan da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, metrobüste bir kişinin maskesinin kolunda olduğunu gördüğünü ve bu kişiyi kibar şekilde uyardığını dile getirdi.

Sanığın kendisine "Ben sıcaktan bunalıyorum sen de takma" dediğini kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Ben aşılı olduğum halde takıyorum, takar mısın dedim. Bana 'takmıyorum taktıracak olan varsa gelsin taktırsın' dedi. O anda takarsın takmazsın diyerek itiş kakış oldu. Ondan sonra araya yolcular girdi. Sonra tekrar uyardım, aramızda itiş kakış yaşandı. Yan koltuktaki yolcu indi ve sanığa 'adam haklı maskeni neden takmıyorsun?' dedi. Yolcu aramızdan çıktığı anda yumruk atmaya başladı. Gözümde gözlüğüm vardı. Ben karşılık vermedim."

Tartışma sırasında hakaret etmediğini ve olay nedeniyle sol gözünün artık göremediğini anlatan Turan,"Ayrıca burnumda da kırık oluşmuştur. 10 gün içinde 3 ameliyat oldum gözümden dolayı. Ancak sonuç alamadım." dedi.

Metrobüs şoförü tanık olarak dinlendi

Tanık olarak dinlenen metrobüs şoförü İsmail Hakkı da araçta bağrışma duyduğunu, seyir halindeyken "maskeni tak" uyarısı yapıldığını belirterek, "Araç içerisine girdiğimde müşteki ile sanığın tartıştığını gördüm. Müştekinin gözünün üzerinde kaş hizasında büyük yarık olduğunu gördüm. Hakaret içerikli küfürlü sözler duymadım." ifadesinde bulundu.

Mahkeme, müştekinin uzuv kaybı yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi için tüm tedavi evraklarının istenmesine ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, olayın yaşandığı anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin de Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay günü görevli güvenlik personelinin tespit edilerek, bir sonraki celse dinlenilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste müşteki Şükrü Turan'ın sanık Ömer Senem'i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtiliyor.

Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, sanık Ömer Senem'in yumrukla Turan'ı yaraladığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ömer Senem hakkında "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.