METROBÜSTE YAŞ VE MASKE DENETİMİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› METROBÜSTE YAŞ VE MASKE DENETİMİ - Haberler
Avcılar, Güncel

METROBÜSTE YAŞ VE MASKE DENETİMİ

KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen sınırlama kapsamında 20 yaşından küçükler ile 65 yaş ve üstündekilerin metrobüslere binmelerine izin verilmedi.

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:42
METROBÜSTE YAŞ VE MASKE DENETİMİ

KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen sınırlama kapsamında 20 yaşından küçükler ile 65 yaş ve üstündekilerin  metrobüslere binmelerine izin verilmedi.

Avcılar'daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağındaki görevliler, maskesiz geçişe izin vermezken, maskesı olmayanların yakındaki bir eczaneye giderek maske alabileceklerini söylediler. Bu arada bazı yolcuların birbirleri ile 'maske dayanışması' yaparak yanlarında taşıdıkları yedek maskelerden birbirlerine verdikleri görüldü. Metrobüse binmek üzere gelen 20 yaşından küçük bir kız  önce maske, daha sonra yaş kontrolüne takılarak geri gönderildi. Yaşının 65'ten büyük olduğunu belirten Ömer Ergun da, metrobüse yaşı nedeniyle binemedi. Ergün,  12 yaşında bir çocuğu bulunduğunu,  sosyal yardım alabilmek için Şişhane'ye birkaç kez gittiğini henüz sonuç alamadığını, bu nedenle tekrar metrobüs ile giderek yardım işlemlerini yaptırmaya çalıştığını anlattı. Ömer Ergun, tüm çabalarına rağmen güvenlik görevlilerini ikna edemeyince Gümüşpala Mahallesi'ndeki yakınının evine gitmek üzere ayrıldı. Bu arada elinde taşıdığı peçete ile gelen bir kişi de metrobüse alınmadı, maske almaya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------Sosyal yardım alabilmek için Şişhane'ye metrobüs ile gitmek isteyen Ömer Ergun, yaş engeline takıldığı için güvenlik görevlilerini ikna etmeye çalışırken-Ömer Ergun ile röportaj-Maskesiz yolcular maske almaya gönderilirken-Yaşı küçük genç kız geri gönderilirken-Bir yolcu metrobüse maskesiz binemeyen bir yolcuya yanında taşıdığı maskeyi verirken

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Boris Johnson Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Esra Balamir Erkan Petekkaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: METROBÜSTE YAŞ VE MASKE DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:44:34. #1.15#
title