Metrobüste yangın! Metrobüste yangın faciasında kaç ölü ve yaralı var? Metrobüste meydana gelen yangın nerede oldu?
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Metrobüste yangın! Metrobüste yangın faciasında kaç ölü ve yaralı var? Metrobüste meydana gelen yangın nerede oldu?

İncirli durağından hareket eden eden içi yolcu dolu metrobüs saat 11.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Peki, metrobüs yangınında ölü veya yaralı var mı?

Metrobüste yangın! Metrobüste yangın faciasında kaç ölü ve yaralı var? Metrobüste meydana gelen yangın nerede oldu?
25.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:32

İstanbul'da korkutan yangın! Metrobüste çıkan yangında yolcular büyük korku yaşadı. Yangın nedeniyle metrobüsün motor kısmında çok sayıda patlama olduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Metrobüste yangın! Metrobüste yangın faciasında kaç ölü ve yaralı var? Metrobüste meydana gelen yangın nerede oldu?

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Yangın nedeniyle metrobüsün motor kısmında çok sayıda patlama olduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Yolcuların aşırı korktuğu ve sürekli ağladığı gelen bilgiler arasında.

Metrobüste yangın! Metrobüste yangın faciasında kaç ölü ve yaralı var? Metrobüste meydana gelen yangın nerede oldu?

METROBÜS YANGINI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

İncirli durağından hareket eden ve Merter durağına istikamet eden metrobüs, Zeytinburnu'nda yanmaya başladı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir metrobüs seyir hâlindeyken bir anda yanmaya başladı.

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