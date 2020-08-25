Metrobüste yangın! Metrobüste yangın faciasında kaç ölü ve yaralı var? Metrobüste meydana gelen yangın nerede oldu? İncirli durağından hareket eden eden içi yolcu dolu metrobüs saat 11.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Peki, metrobüs yangınında ölü veya yaralı var mı?

İstanbul'da korkutan yangın! Metrobüste çıkan yangında yolcular büyük korku yaşadı. Yangın nedeniyle metrobüsün motor kısmında çok sayıda patlama olduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Yangın nedeniyle metrobüsün motor kısmında çok sayıda patlama olduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Yolcuların aşırı korktuğu ve sürekli ağladığı gelen bilgiler arasında.

METROBÜS YANGINI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

İncirli durağından hareket eden ve Merter durağına istikamet eden metrobüs, Zeytinburnu'nda yanmaya başladı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir metrobüs seyir hâlindeyken bir anda yanmaya başladı.