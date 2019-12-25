Metrobüste uzun kuyruklar oluştu
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Metrobüste uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte metrobüs hattının bazı duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

25.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:17
Metrobüste uzun kuyruklar oluştu

'da mesainin bitimiyle birlikte metrobüs hattının bazı duraklarında uzun kuyruklar oluştu.


Beylikdüzü'nden 'e kadar sefer yapan Metrobüs hattının bazı duraklarında, akşam mesainin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Metrobüs hattının bazı duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sefaköy Durağı'ndan kaydedilen görüntülerde, metrobüs hattının Beylikdüzü istikametinde oluşan metrobüs kuyruğunun Atatürk Havalimanı kavşağına kadar uzadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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