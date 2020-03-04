METROBÜSTE TACİZ İDDİASINA DAYAK

04.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:51

METROBÜSTE yolculuk yapan kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından dövüldü.

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcuların tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı. Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinde inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı. Vatandaşların elinden kurtarılan şüpheli, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının taciz edilgini belirterek şüpheliye tepki göstermesi, diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması, şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları, metrobüsün durakta durmasıyla inen şüpheliye peşinden gelenlerin tekme tokat girmesi, polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarma anları görülüyor.

Görüntü Dökümü-----Metrobüs içinde kadının şüpheliye tepki göstermesi-Diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması-Şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları-Metrobüsün durmasıyla inen şüpheliye atılan dayak

-Polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarması

- İstanbul

Kaynak: DHA