Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu
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Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Metrobüste korku dolu anlar kamerada.

Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL - Üsküdar'da metrobüste 2 grup arasındaki sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Burhaniye metrobüs durağında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, metrobüste yolcular arasında kavga çıktı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti ve kavga yola sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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