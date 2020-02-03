Metrobüste kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı
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Metrobüste kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Metrobüste küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

03.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:16
Metrobüste kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Metrobüste küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K. ile kızı B.D.K'nin dün akşam metrobüsle Avcılar'dan Cihangir 'na seyir halindeyken metrobüste bir kişinin kızını taciz ettiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirledikleri Fas uyruklu Hicham D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Hicham D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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