Metrobüste ilginç maske tartışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metrobüste ilginç maske tartışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'tan Avcılar yönüne seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı.

Esenyurt'tan Avcılar yönüne seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan

bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu. Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden bir otobüste yaşandı. İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Tarkan Müge Anlı Burak Özçivit Ayşegül Çınar
Spor Diego Burak Elmas Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metrobüste ilginç maske tartışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:40:09. #1.14#

title