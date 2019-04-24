Metrobüste Cinsel Saldırı Sanığı Tutuklandı

Metrobüste Cinsel Saldırı Sanığı Tutuklandı

İstanbul'da Avcılar metrobüsünde kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan sanık tutuklandı

Metrobüste Cinsel Saldırı Sanığı Tutuklandı

İstanbul'da metrobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı. Kadının tacizi fark etmesi üzerine videoya aldığı tacizcinin, ifadesinin alınması sonrası sevkedildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanmasına karar verildi.

23 Nisan'da İstanbul'da Avcılar yönüne giden metrobüste kadın yolcu, Fatih Özdemir isimli şahsın cinsel saldırısına maruz kaldığını fark etti ve diğer yolculardan yardım istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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