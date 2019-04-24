Metrobüste Cinsel Saldırı Sanığı Tutuklandı
İstanbul'da Avcılar metrobüsünde kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan sanık tutuklandı
İstanbul'da metrobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı. Kadının tacizi fark etmesi üzerine videoya aldığı tacizcinin, ifadesinin alınması sonrası sevkedildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanmasına karar verildi.
23 Nisan'da İstanbul'da Avcılar yönüne giden metrobüste kadın yolcu, Fatih Özdemir isimli şahsın cinsel saldırısına maruz kaldığını fark etti ve diğer yolculardan yardım istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com