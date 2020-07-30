Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara Cevizlibağ metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk Kurban Bayramı arifesinde Cevizlibağ metrobüs durağında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara

Cevizlibağ metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - Kurban Bayramı arifesinde Cevizlibağ metrobüs durağında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı arifesinde kentin birçok noktasında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Tramvaydan inen yolcuların da metrobüsü tercih etmesiyle oluşan yoğunluk korkuttu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği gözlemlendi.

Kaynak: İHA