Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası
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Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası

Metrobüste 'bacak bacak üzerine attın' kavgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da metrobüste kadın ve erkek yolcunun "bacak bacak üzerine attın" kavgası kameralara yansıdı.

İstanbul'da metrobüste kadın ve erkek yolcunun "bacak bacak üzerine attın" kavgası kameralara yansıdı. Tartışmanın tansiyonu yükselince taraflara diğer yolcular müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, "Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar" diyerek tepki gösterdi. Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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